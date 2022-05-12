منها الإسكندرية .. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية في درجات الحرارة في اليوم و الأسبوع الواحد، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تظل في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، نظراً لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الكتل تجعل الطقس حار خلال فترة النهار، على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وجميع المحافظات المُطلة على البحر المتوسط.

ونوهت منار غانم أن الطقس يكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، بينما في فترة الليل يكون هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية في الشمال، ويكون الطقس معتدل على جنوب البلاد خلال فترة الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية في الصباح الباكر، متوقعة سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية، منوهة أنها بدأت بالفعل على : مطروح، السلوم، والتي تمتد إلى الإسكندرية.

وأوضحت منار غانم أنها أمطار خفيفة إلى حد ما، وتختلف من منطقة لأُخرى، مضيفة أنها غير مؤثرة تماماً على أعمال الأنشطة اليومية.