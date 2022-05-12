عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الإسكندرية .. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية في درجات الحرارة في اليوم و الأسبوع الواحد، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس. 
وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تظل في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، نظراً لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. 
وتابعت عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الكتل تجعل الطقس حار خلال فترة النهار، على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وجميع المحافظات المُطلة على البحر المتوسط.
ونوهت منار غانم أن الطقس يكون شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، بينما في فترة الليل يكون هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية في الشمال، ويكون الطقس معتدل على جنوب البلاد خلال فترة الليل.
وأشارت عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية في الصباح الباكر، متوقعة سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية، منوهة أنها بدأت بالفعل على : مطروح، السلوم، والتي تمتد إلى الإسكندرية.
وأوضحت منار غانم أنها أمطار خفيفة إلى حد ما، وتختلف من منطقة لأُخرى، مضيفة أنها غير مؤثرة تماماً على أعمال الأنشطة اليومية. 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

موضوعات متعلقة

ذروة عدم الاستقرار.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد على أغلب الجمهورية.. شاهد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد خلال 48 ساعة

الأرصاد تُحذر: تقلبات في الطقس غداً وسقوط الأمطار على هذه المناطق لمدة 48 ساعة

الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة الكبرى واستقرار في الأحوال الجوية اليوم

تقلبات جوية وعدم استقرار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الطقس.. فيديو

العظمى تصل 21.. الأرصاد: حالة من الاستقرار في الطقس خلال الأسبوع الحالي.. فيديو

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

فيديو صادم.. انقاذ سيدة أمريكية من داخل سيارتها بعد فقدانها للوعي

بمشاركة وزير الخارجية.. مصر رئيسا للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ بالدنمارك

بث مباشر.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

4 حالات يسقط فيها صرف تعويض المرض بقانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

منها الإسكندرية .. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية

لم ننحاز.. الكاف: قرار ملعب نهائي أفريقيا في المغرب ملزم للجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ