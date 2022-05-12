خروج جثامين لواءي الشرطة والمجندين من مشرحة إدفو

شهدت مشرحة إدفو العمومية بأسوان اليوم، الخميس، خروج جميع جثامين القيادات الأمنية التابعين لوزارة الداخلية والمجندين الذين استشهدوا إثر حادث سير بطريق الغنيمية الصحراوى .

جاء ذلك بحضور اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، واللواء هيثم كيلاني، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، بالإضافة إلى العديد من رجال المباحث والقيادات الأمنية، وذلك لتسليمهم لذويهم لتشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير، وسط أجواء عصيبة ومليئة بالحزن على الجميع.

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واستشهد لواءان ، بجانب 2 مجندين آخرين تابعين لوزارة الداخلية فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، الخميس، فى حادث مرورى بنطاق مركز إدفو شمال أسوان.

وقد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بمصرع اللواء منتصر عبد النعيم، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بوزارة الداخلية، والعميد أحمد محيى، مساعد منطقة جنوب الصعيد لقطاع الأمن، و2 مجندين آخرين وهما كل من أحمد صديق، وسعودي شعبان، وذلك إثر حادث سير على الطريق الصحراوى وتحديدًا عند قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة، أثناء مطاردة مصطفى البنك "مستريح الماشية" في جبال إدفو بأسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، ولكن لفظوا أنفاسهم الأخيرة مباشرة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض الجثث على الطبيب الشرعي.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الأمن إلى المنطقة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.