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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبومازن: رفضنا التحقيق المشترك مع إسرائيل في مقتل أبوعاقلة وسنتجه للجنائية الدولية|فيديو

محمود عباس الرئيس
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

رفض محمود عباس "أبو مازن"، الرئيس الفلسطيني، التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية في مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، معقباً: "إسرائيل هي التي ارتكبت الجريمة".
وأضاف محمود عباس خلال كلمته أثناء تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة من مقر الرئاسة، قائلاً: "نحن لا نثق بسلطات الاحتلال لذلك سنتجه فوراً للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين".
وشارك الرئيس الفلسطيني في موكب تشييع جثمان الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ومنحها وسام نجمة القدس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح أمس الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

الرئيس الفلسطيني: منح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس

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وفي وقت سابق، أعلنت قناة الجزيرة إصابة مراسلتها في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تغطيتها لتوغله واقتحامه مخيم جنين.

ويشار إلى أن شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية، وُلدت عام 1971 في القدس وتعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية. 
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.
وذكرت مصادر فلسطينية أن أبو عاقلة كانت قد أصيبت إصابة حرجة بالرأس  برصاص الاحتلال في مذبحة على أبواب مخيم جنين.

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شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

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