أبرزهم رونالدو وهالاند.. صحيفة إسبانية: برشلونة أهدر فرص التعاقد مع 18 نجما

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة أهدر فرصة التعاقد مع العديد من نجوم كرة القدم خلال السنوات الماضية، آخرهم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند المنتقل حديثا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة أهدر فرصة التعاقد مع 18 نجما خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة، سوا إدارية أو فنية.

وأضافت الصحيفة، أن هالاند كان متاحا أمام برشلونة قبل انضمامه إلى بووسيا دورتموند في 2019، ولكن النادي الكتالوني فضل التعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت بعدها، ثم حاولت إدارة البلوجرانا ضم النجم النرويجي “مؤخرا”، لكنه فشلت بسبب عدم قدرتها على تحمل قيمة الصفقة.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة برشلونة رفضت أيضا التعاقد مع كليان مبابي، عقب رحيل نيمار، وفضلت التعاقد مع عثمان ديمبلي.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة رفض التوقيع مع كريستيانو رونالدو قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد في 2003، وأيضا مع كريم بنزيما نجم ريال مدريد الحالي، بسبب بعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة أيضا رفض فكرة ضم الخماسي توني كروس ومودريتش وأسينسيو ويوفيتش وكورتوا، قبل انضمامهم إلى ريال مدريد.