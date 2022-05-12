إصابة 7 طالبات بحالات اشتباه تسمم بعد تناولهم طعمية وفول في كفرالزيات

شهدت قرية ابيج التابعة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية إصابة 7 طالبات، في الصف الثاني الاعدادي، بحالة اشتباه تسمم غذائي ، وتقيء شديد، وذلك إثر تناولهن وجبة طعام فاسدة، وجار توفير الرعاية الصحية لهم وخصصت سيارات إسعاف لنقلهم إلي طوارىء مستشفي كفرالزيات العام.

وكان مستشفى كفر الزيات العام، استقبل 7 طالبات في الصف الثاني الاعدادي، ويقمين قرية ابيج، التابعة إلى مركز ومدينة كفر الزيات، مصابات بحالة من القيء والإسهال، نتيجة اشتباه التسمم الغذائي، وتناولهن مواد غذائية فاسدة ويتم توفير الرعاية الصحية لهم، وعمل غسيل معدة لهم، واسعافهن، وحالتهن مستقرة، وهن " شروق رضا، ضحى سلامه، حبيية محمد، شيرين وليد، منى حامد شعبان، شيماء عبد الله، فرحة نوفل".

وبسؤال أسر الطالبات أكدوا أن الطالبات يدرسن في الصف الثاني الإعدادي، وأنهن تناولن وجبة طعام " طعمية وفول"، يشتبه في عدم صلاحيتها، من إحدي المطاعم عقب الإنتهاء من الامتحانات، ما أسفر عن اصباتهن بحالة من القيء والغثيان والآلام في المعدة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية والأغذية لمعاينة الوجبات السريعة.