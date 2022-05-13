زيادة جديدة في أسعار اوبل كورسا 2022 .. تفاصيل

ارتفعت اسعار القائمة الخاصة بشركة اوبل داخل السوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، ومنها النسخة كورسا موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وقدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 10 الاف جنيه لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا.

اوبل كورسا موديل 2022

تعتمد السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على محرك بسعة 1200 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

اوبل كورسا موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة اوبل كورسا موديل 2022 إلى 207 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر لكل 100 كم.

اوبل كورسا موديل 2022

وتضم السيارة اوبل كورسا موديل 2022 عدد من تقنيات الحماية ومنها، حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومرايات كهربائية جانبية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني للمكابح، والتحذير عن مغادرة المسارات.

اوبل كورسا موديل 2022

كما تحتوي السيارة اوبل كورسا موديل 2022 على منظومة الوسائد الهوائية التي تصل لـ 6 AIRBAGS، مع خاصية الثبات الالكتروني، وتقنية متابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، وخاصية الثبات الالكتروني، إلى جانب حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم.

اوبل كورسا موديل 2022

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 395 ألف جنيه بدلاً من 385 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 415 ألف جنيه بدلاً من 405 ألف جنيه.