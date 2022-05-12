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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد دار الأوبرا التونسية ويشارك في تدشين معرضي فنون الخط والخزف

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دار الأوبرا التونسية والمخطوطات العربية، برفقة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية.

كا شارك في تدشين معرضي فنون خط الكتاب التونسي، والخزف التونسي.


وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالتواجد في تونس الخضراء لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيكون له أهمية خاصة في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها الآن لافتا أننا قمنا بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر التي ساعدت على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأضاف مدبولي خلال افتتاح المنتدي الاقتصادي التونسي اننا بدأنا المرحلة الثانية لإصلاحات الاقتصادية تزامنا مع الاصلاحات الادارية إضافه إلى تنفيذ عدد ضخم من مشروعات البنية التحتية  لتحسن البيئة الاستثمارية في مصر لافتا ان تلك المشروعات التي تنفذ في  مصر تشارك في تحسين البيئة الاقتصادية المصرية وبشهادة الموسسات الدولية ان الاقتصاد المصري سيكون من أقوي  10 دول  بحلول 2030.

وأكمل أن الحكومة المصرية سوف تطرح في الفترة القادمة شركات عديدة في البورصة المصرية إضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة  للمستثمرين وسيكون هناك برنامج واضح لتفعيل هذه المبادرة لافتا إلى أننا نعمل على تنفيذ العديد من الاصلاحات الهيكلية لخلق مناخ جيد لاستثمار.

وأشار مدبولي إلى أننا خلال هذه اللحنة المشتركة بيننا وبين الجانب التونسي سيتم توقيع وثائق تعاون لتيسير عمل القطاع الخاص ونتطلع أن يكون 2022 عاما للتعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات.

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مدبولى دار الأوبرا التونسية مخطوطات الخط العربي نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية معرض فنون الخط

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