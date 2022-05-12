مصطفى بكري : الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي في الأرز والسكر |فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن ضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتي، مؤكدا أن الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي في الأرز والسكر، وانخفض الإستيراد من السكر.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة المصرية لم تخفض كميات الخبز في رمضان، مشيرا إلى أنه كان يتم إنتاج 270 مليون رغيف باليوم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان وزير الإقتصاد الألماني، طلب من الناس توفير الأغذية، لوجود أزمة كبيرة، حتى أن الزيوت يوجد بها نقص.

وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض الرموز لن تدين العملية الإرهابية التي حدثت في سيناء.

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن العفو الرئاسي سيتم تطبيقه ولكن وفقا لشروط ومعايير محددة، لأن هناك البعض يستحق أن يحصل على هذا العفو والقيادة السياسية لن تعارض ذلك.