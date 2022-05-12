لمنافسة تسلا.. BMW تخطط لإنتاج بطاريات بأسعار أقل 30%.. صور

تقدم BMW الجيل الجديد من السيارات الكهربائية بتصميم جديد كليا، والتي ستكون تكلفتها أقل بنسبة 30% وفقاً لمصادر مطلعة، حيث إن ارتفاع سعر البطارية هو السبب في أن السيارات الكهربائية أغلى من سيارات البنزين الأكثر تعقيداً.

ويعود سبب ارتفاع أسعار البطاريات الى ارتفاع أسعار الليثيوم والنيكل التي تمثل 80% من البطارية، ما يجعل من الصعب على شركات صناعة السيارات خفض أسعار السيارات الكهربائية، وتأمل بي إم دبليو في أن يمنحها التصميم الجديد للبطاريات ميزة قيمة، ويُساعد في تعويض ارتفاع أسعار تلك المواد الخام.

وذكرت بلومبرج أن السيارات التي تستخدم منصة Neue Klasse القادمة من BMW والتي ستنطلق اعتباراً من عام 2025 ستحصل على خلايا بطارية مستديرة مشابهة لبطاريات تسلا الأسطوانية، ويتم تصنيع هذه البطاريات من قبل موردي بي إم دبليو الحاليين، في حين أن تصميمها سيساعد على خفض التكلفة بنسبة 30%، ومن بين موردي الشركة الحاليين للبطاريات “كاتل وEVE إنرجي وسامسونج SDI ونورث فولت” .

وقالت بعض المصادر إن خلايا البطارية الجديدة من BMWستوفر كثافة طاقة أعلى من خلايا بطاريات تسلا، مما قد يساعد في منح السيارات الكهربائية الألمانية نطاق قيادة أفضل من سيارات تسلا موديل 3 وموديل Y، ويُذكر أن المنصة سالفة الذكر سيتم استخدامها في سيارات SUVوالسيدان التقليدية بدءًا من 2025.

وعلى الرغم من تصميمها كمنصة للسيارات الكهربائية، إلا أن BMWلم تستبعد إمكانية إضافة مصادر طاقة أخرى إلى سياراتها القادمة التي تستند إليها، حيث تنطلق بطاريات الحالة الصلبة والتي ستدعمها المنصة أيضاً وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة الأخرى التي ستعتمد بي إم دبليو عليها في سياراتها القادمة.