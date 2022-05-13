علاء هو علياء .. قائدة سيارة مطار بورسعيد: الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يدى

حالة من اللغط أثيرت بسبب اسم قائد سيارة حادث مطار بورسعيد و الذي راح ضحيته فتاتين و أصيب ٣ آخرين بعد أن خرجت البيانات تضم مصاب اسم علاء ويبلغ من العمر ١٦ عام

ومع انتشار الأسماء للمصابين و الاعلان عن وجود متوفيين وخرجت عدد من المواقع معلنة الاسماء يتصدرها اسم علاء ثارت حالة من الجدل بدأ معها عدد من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى بورسعيد على صفحاتهم نسج الأقاويل و القصص و الروايات المغلوطة عن أسباب الحادث باحثين عن سر وجود علاء مع الفتيات .

وتفاجئ هيئة الرعاية الصحية ومستشفى زهور بورسعيد بإعلان اسماء المتوفين و المصابين وليس من بينهم اسم علاء ولكن المتواجدة المصابة تدعى علياء وان متلقي الإشارة التى تم تسريبها كتب الاسم مغلوط .

ومع ثبوت الحقائق و التحريات و روايات شهود العيان تبين أن علياء ياسر البالغة من العمر ١٦ عام كانت هى من تقود السيارة وأنها أقل زملائها تعرض للإصابات نتاج الحادث لفتح الارباج لعجلة القيادة الكترونى فخفف من حدة الصدمة لتنزل من السيارة على قدميها فى حالة زهول أمام الجميع غير مدركة لما حدث ويتم نقلها للمستشفى فى حالة انهيار عصبي وكدمات بسيطة بالجسم .



وتدلى علياء بأقوالها فى اسباب وقوع الحادث مؤكدة أن السيارة التى كانت تستقلها وزملائها مملوكة لوالد زميلتها هنا السيد ابوسعدة وأنها تركت لها القيادة على طريق مطار بورسعيد



واكدت علياء أن السبب الرئيسي فى الحادث هو اختلال عجلة القيادة فى يدها وعدم تمكنها من السيطرة على السيارة حتى صعودها الرصيف واصطدامها بعامود الكهرباء .

وكانت مستشفى زهور بورسعيد المركزي قد استقبلت الفتاة: رنا عمرو عبدالمنعم شرف، 17 عامًا، جثة هامدة، وكلا من: علياء ياسر محمد فوزي عبدالرحمن 16 عامًا، ونور محمود أحمد مرزوق 17 عامًا، وهنا السيد ابو سعده 17 عامًا، وجنى تيسير مزروع 17 عامًا، حالتهم غير مستقرة ومصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، وذلك قبل أن تتوفى المصابة الأخيرة متأثرة بجراحها، ليرتفع عدد الوفيات بالحادث إلى حالتي وفاة، نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط" بعمود إنارة أمام مطار بورسعيد.

