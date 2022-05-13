مستشفى إيتاى البارود تستقبل مصابا بطلقات نارية في ظروف غامضة

استقبل مستشفى ايتاى البارود العام بمحافظة البحيرة، منذ قليل، سائق توك توك، بالعقد السادس من العمر، مصاب بطلقات نارية في ظروف غامضة.

تلقي اللواء احمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوصول المستشفى، "فارس.ق"، 60 عاما ومقيم بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة المركز، مصاب بطلق ناري بالبطن وآخر بالفخد وتم إدخاله على الفور غرفة العمليات لاستخراج الطلقات من جسده.



ووجه مدير أمن البحيرة، ضباط البحث الجنائي بكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.