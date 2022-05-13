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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

 

يستضيف فريق وفاق سطيف نظيره الأهلي مساء السبت المقبل في إطار مباراة إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

 

وتقام مباراة الأهلي وفاق سطيف مساء السبت علي ملعب ٥ يوليو في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة .

 

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر قنوات بي ان سبورتس .

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وكان فريق الأهلي حقق فوز كبير أمام وفاق سطيف علي ملعب السلام برباعية نظيفه .

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بيرسي تاو (هدفين)، وطاهر محمد طاهر (هدف)، ومحمد شريف (هدف).

ووصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، إلى مطار الجزائر، مساء  الثلاثاء الماضي ، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت نحو 4 ساعات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير ـ محمد هاني - كريم فؤاد ـ علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ رامي ربيعة - محمود وحيد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ أفشة ـ حسين الشحات - طاهر محمد ـ لويس ميكيسوني ـ وليد سليمان ـ محمد محمود ـ محمود متولي ـ محمد شريف ـ أحمد نبيل كوكا ـ بيرسي تاو ـ أحمد عبد القادر ـ عمرو السولية.
 

 

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.
 

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 يولبو 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

 

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