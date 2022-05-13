اتحاد الكرة يتجاهل توصية كيروش وفينجادا بعد الحصول على فتوى إيهاب جلال



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تناقش مع إيهاب جلال، حول مسألة تقليل عدد المحترفين المسموح بهم للأندية المصرية، وذلك بعدما قدم الثنائي كارلوس كيروش وفينجادا اقتراحاته بتقليص عدد المحترفين وذلك لما له من إفادة فنية للكرة المصرية.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، إيهاب جلال لاتحاد الكرة، بأن عدد 5 محترفين لكل نادي، ليس بالعدد الكبير، الذي يؤثر على الاختيارات المتاحة للمنتخب الوطني؛ مؤكدًا بإنه لا يُمانع في الاستمرار على هذا العدد، ولما له من تأثير فني على المسابقات المحلية.



وأتم شبانة، إيهاب جلال أكد أن قاعدة الاختيار كبيرة لمنتخب مصر، ولن تتأثر بعدد المحترفين في الدوري المصري.