إيقاف المستحقات.. قرارات نارية من لجنة الكرة بالاتحاد السكندري بعد هزيمة سموحة

قررت لجنة الكرة بالاتحاد السكندري في الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة على هامش النتيجة الثقيلة التي تلقاها الفريق الأول أمام سموحة بواقع 5-2 ضمن منافسات الدوري المصري خصم 5 % من عقود اللاعبين وإيقاف مستحقاتهم لأجل غير مسمى بعد تراجع النتائج والأداء.

وعبرت لجنة الكرة بالاتحاد السكندري للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة عماد النحاس عن غضبها بسبب سوء النتائج .

ونقلت لجنة الكرة للجهاز الفني غضب رئيس النادي محمد مصيلحي بسبب تراجع الأداء وعدم حضورها التدريبات الجماعية للفريق لحين تحسن النتائج والأداء من جديد .

وقاد عماد النحاس فريق الاتحاد السكندري في 6 مباريات منذ قدومه على لتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر خسر فيها 18 نقطة ولم يجمع سوى 5 نقاط ليحتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري .

وتعرض الاتحاد السكندري لهزيمة ثقيلة من منافسه سموحة في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح الموج الأزرق 5-2.