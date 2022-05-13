نشرة المرأة و الصحة| فوائد الزنك للشعر.. فاكهة معززة للمناعة آمنة لمرضى السكري

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

لقد سمع الكثير منا عن مصطلح " الكولاجين وكيف أنه مهم لصحة الجلد.

و يتساءل الكثير هل هناك أطعمة معينة تعزز إنتاجها بشكل طبيعي؟

ولكن لايعرف الكثير ماهو الكولاجين حيث انه البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان ، الموجود في العظام والعضلات والجلد والأوتار. "إنها المادة التي تجمع الجسد معًا. الكولاجين يشكل دعامة لتوفير القوة والبنية وفقا لindian express

كشفت الدراسات عن فوائد الزنك للشعر فأن نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى تدهور بنية البروتين التي تشكل بصيلات الشعر.

يمكن أن يؤدي ضعف البصيلات بدوره إلى إعاقة نمو الشعر.

فوائد عديدة للزنجبيل فهو مضادة للبكتيريا و للالتهابات ويساعد تناول شاي الزنجبيل في الوقاية من السرطان.

إليك وفقا لموقع هيلث أبرز فوائد الزنجبيل لصحتك

يعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يتوخون الحذر قليلاً بشأن ما يأكلونه. في بعض الأحيان لدرجة أنهم يتجنبون تمامًا تناول أطعمة معينة (الحلويات منها الفواكه) للتحكم في مستوى السكر في الدم. أفضل بديل لتجنب أي طعام تمامًا هو تناوله باعتدال.

وفقا لموقع هيلث يعد البرتقال فاكهة شتوية يحبها الكثيرون. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فقد تمنع نفسك من الاستمتاع بهذه الفاكهة المنعشة. لكن هل تحتاج حقًا إلى تجنب تناول