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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة نامكس تكشف عن سيارتها الهيدروجينية الجديدة HUV

نامكس HUV
نامكس HUV

كشفت شركة التكنولوجيا الأفرو أوروبية Namx عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة تعمل بالهيدروجين ولكنها لا تتوافق مع اتفاقية خلايا الوقود حيث تضم ست كبسولات هيدروجين فردية يمكن تبديلها لتسريع إيقاف الوقود.

ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات والنقل، يُدعى المويدل الجديد نامكس HUV ، وتزعم الشركة أنها بمدى تشغيلي يصل إلى 500 ميل لكل شحنة، إلى جانب الكبسولات الهيدروجينية، تم تجهيزها أيضًا بخزان هيدروجين ثابت وتعملان معًا إما لتشغيل محرك كهربائي من الطراز الأول بقوة 542 حصانًا أو أقل طاقة وينتج 296 حصانًا.

تم إنشاء السيارة الهيدروجينية الجديدة بالشراكة مع شركة التصميم الإيطالية Pininfarina ويقول كلاهما إن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "ستمهد الطريق" لانتسار استخدام الهيدروجين الأكثر استدامة، مع إمكانية استبدال الكبسولات التي تفرغ بأخرى مملوءة بالوقود كجزء من خدمة عند الطلب.

من المقرر إطلاق "نامكس HUV" في نهاية عام 2025 ، و ستكون متاحًا إما في شكل دفع رباعي عالي المواصفات أو بالدفع الخلفي.

نامكس HUV

تقول نامكس إن أسعار HUV ستبدأ من 65000 يورو (55640 جنيهًا إسترلينيًا) ولكنها قد ترتفع إلى 95000 يورو (81.315 جنيهًا إسترلينيًا) ، اعتمادًا على خيارات التخصيص التي يفضلها المشترين.

نامكس HUV

قال فوزي العناجة رئيس Namx: "طموحنا هو أن نصبح مرجعًا جديدًا في عالم السيارات النظيفة صفرية الانبعاثات ، وأن نستكشف باستمرار كل ما هو جديد ومفيد لتسهيل عملية التنقل لعملائنا".

نامكس HUV

فيما قال باولو بينينفارينا ، رئيس Pininfarina: "لمشاركة بينينفارينا لا تعني التصميم والمظهر الخارجي فقط والاهتمام بالأناقة الخالصة. إنه يتعلق أيضًا بالابتكار وتجربة المستخدم وبلورة رؤيتنا لمستقبل مستدام. إن Namx HUV هي ببساطة في صميم عملنا وسياستنا، تحمل جينات بينينفارينا، وهي اختراع أفضل تجربة قيادة للتنقل المستدام والتميز بالأناقة ".

نامكس HUV

سيتم الكشف عن نامكس HUV رسميًا في معرض باريس للسيارات في وقت لاحق من هذا العام، وبالفعل باب الحجز والطلب مفتوح الآن.

قال المؤسس المشارك لشركة Namx ، توماس دي لوساك ، إن التصميم الضخم لسيارة HUV كان يعتمد على الخيال العلمي وسيارات العضلات من الخمسينيات والستينيات.

Namx نامكس نامكس HUV Pininfarina Namx HUV بينينفارينا

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