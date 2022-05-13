عمال لبنان يبعثون ببرقية تعزية إلى وزير القوى العاملة في شهداء سيناء

أعرب الاتحاد العمالي العام اللبناني، وباسم الشعب اللبناني عن خالص التعازي في استشهاد أبناء مصر البواسل شهداء قواتنا المسلحة في غرب سيناء .



جاء ذلك في برقية بعث بها بشارة الأسمر رئيس الاتحاد، وسعد الدين حميدي صقر الأمين العام للاتحاد ، لمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة لبنان.



كما تلقى رئيس مكتب التمثيل العمالي الملحق العمالي بالسفارة شرين سيد عبد الجواد، اتصالا هاتفيا أكد فيه الأمين العام للاتحاد العمالي العام اللبناني على خالص تعازيه والاتحاد العمالي العام اللبناني لوزير القوي العاملة محمد سعفان والشعب المصري الشقيق فى استشهاد أبطال قواتنا المسلحة فى غرب سيناء.



وشدد الأمين العام علي العلاقات المتميزة التى تجمع بين الاتحاد العمالي العام اللبناني والاتحاد العام لعمال مصر، الذى وطد وعزز هذه العلاقات محمد سعفان وزير القوي العاملة.

