عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال لبنان يبعثون ببرقية تعزية إلى وزير القوى العاملة في شهداء سيناء

صدى البلد

أعرب  الاتحاد العمالي العام اللبناني، وباسم الشعب اللبناني عن خالص التعازي في استشهاد أبناء مصر البواسل شهداء قواتنا المسلحة في غرب سيناء .


جاء ذلك في برقية بعث بها بشارة الأسمر رئيس الاتحاد، وسعد الدين حميدي صقر الأمين العام للاتحاد ، لمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة لبنان.


كما تلقى رئيس مكتب التمثيل العمالي الملحق العمالي بالسفارة شرين سيد عبد الجواد، اتصالا هاتفيا أكد فيه الأمين العام للاتحاد العمالي العام اللبناني على خالص تعازيه والاتحاد العمالي العام اللبناني لوزير القوي العاملة محمد سعفان والشعب المصري الشقيق فى استشهاد أبطال قواتنا المسلحة فى غرب سيناء.  


وشدد الأمين العام علي العلاقات المتميزة التى تجمع بين الاتحاد العمالي العام اللبناني والاتحاد العام لعمال مصر، الذى وطد وعزز هذه العلاقات محمد سعفان وزير القوي العاملة.
 

الاتحاد العمالي العام اللبناني سيناء لبنان بشارة الأسمر القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

ترشيحاتنا

يد الزمالك والأهلي يختتمان مباريات الدور الأول من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

عروس توقف حفل زفافها لنسيانها فستان الفرح.. فيديو

قبل 8 جولات.. مؤمن سليمان يقود الشرطة إلى التتويج بلقب الدوري العراقي

الجيش الروسي يعلن تدمير أنظمة رادار أمريكية في أوكرانيا

الصانع المتقن والجندي المرابط.. خطبة الجمعة اليوم بكافة المساجد

القوى العاملة: صرف 4.7 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 619 شابا بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

فيديو

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ