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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

الأهلي والترجي -
الأهلي والترجي - صورة أرشيفية

نشرت صحيفة “هسبورت” المغربية مقطع فيديو متداول لـ وسام خواجة “مسؤول بنادي الترجي، يعترف فيه بشراء إدارة النادي التونسي ذمم الحكام في دوري أبطال إفريقيا بمساعدة طارق البوشماوي العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف".

وقال وسام خواجة، إن الترجي كان يتحكم في لجنة الحكام بالكاف بمساعدة التونسي طارق طارق البوشماوي".

أضاف:" المغاربة ظنوا أنهم قضوا على الفساد في لجنة التحكيم بالكاف بالإطاحة بـ طارق البوشماوي من رئاستها، لكن كنا نتواصل بلائحة الحكام باختيار حكام يجاملون الترجي".

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أضاف:" الجنوب إفريقي فيكتور جوميز كان لا يقبل الرشوة، يرفض جميع الإغراءات، حتى وإن كانت طائرة من المال".

واصل:" بحكم أن جوميز لا يقبل الرشوة، كان مسؤولو الترجي يقومون بتعيينه لإدارة مباريات الفريق خارج الأرض، لضمان عدم تلاعب المنافسين".

اختتم:" هذه كرة القدم.. إما تقبل أو ترفض".

وكان الترجي ودع دوري أبطال إفريقيا “مؤخرا” من الدور ربع النهائي، على يد وفاق سطيف الجزائري، حيث تعادل معه سلبيا في لقاء الذهاب في الجزائر، وخسر بهدف نظيف في مباراة الإياب رادس.

المغرب تحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا:


يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن الاثنين الماضي، منح المغرب شرف استضافة نهائي بطولة  دوري أبطال أفريقيا 2022، المقرر له 30 مايو الجاري، وذلك بعد سحب السنغال طلب اسضافة المباراة النهائية.

وأوضح بيان الكاف، أنه تجري حاليا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم "ذهابا وإيابا" لتحديد الفائز بدوري أبطال أبطال إفريقيا ، بدلا من مباراة واحدة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يتقاسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق .

 

الترجي وسام خواجة طارق البوشماوي الكاف الأهلى

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