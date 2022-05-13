حنفي جبالي ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري باسمه وباسم نواب شعب مصر إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية وانتقل إلى رحاب ربه بعد رحلة طويلة من العطاء لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

وقال حنفي جبالي رئيس المجلس لقد كان المغفور له، بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.

وأضاف حنفي جبالي أن شعب مصر وقيادته الذي يربطه بشعب الإمارات روابط الدم والعقيدة واللغة الواحدة لمحزون لوفاة هذا الرجل الذي تسلم راية الدولة من مؤسسها حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الحب لمصر التي بدأها والده.

وتابع “ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين”

(إنا لله وإنا إليه راجعون).