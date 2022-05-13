روسيا تعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن تعازيها في وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، مثمنة دوره في تطوير العلاقات مع روسيا، واصفة إياه بأنه كان عاليا جدا.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: "نعرب عن تعازينا لأصدقائنا في الإمارات.. هذه خسارة كبيرة لشعب الإمارات. لدينا علاقات جيدة للغاية مع هذا البلد، ودور خليفة بن زايد آل نهيان في هذا، لطالما كان مهما للغاية".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر 2004.

