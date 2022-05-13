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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم بكفر الشيخ

صدى البلد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم على طريق «قلين/ دسوق» بالقرب من قرية الصافية التابعة لمركز دسوق، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، والمصاب لاستقبال المستشفى.
 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومديرية الصحة وإسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق قلين دسوق بالقرب من قرية الصافية.

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على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصاب لمستشفى دسوق العام.
 

وتبين أن المتوفيين هما: ي.م، 43 سنة، وح.ز، 41 سنة، مصرعهما، وأصيب ج.م، 50 سنة، بسحجات وكدمات، واشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وجارٍ إجراء الإسعافات اللازمة له.

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