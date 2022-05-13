11 ألف طن.. الداخلية توجه ضربات لمحاولات التلاعب في موسم حصاد القمح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، لاسيما التلاعب فى منظومة توريد القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية المختصة خلال الفترة من 19 أبريل الماضى حتى 11 مايو الجارى عن ضبط (84) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى" .

تم ضبط (54) قضية بعدد من "الصوامع – المطاحن – المخازن – المحال" .. بمضبوطات بلغت (11161,957 طن أقماح – 33,5 طن دقيق 72% - 3,6 طن ردة).

كما تم ضبط (30) قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات.. بمضبوطات بلغت (364,835 طن أقماح).

وبلغ إجمالى المضبوطات (11526,792 طن أقماح – 33,5 طن دقيق 72% - 3,6 طن ردة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى للقائمين على تلك المحاولات.