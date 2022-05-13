بعد رحيل الشيخ خليفة بن زايد.. أبرز 5 معلومات عن رئيس الإمارات

غيب الموت الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم، عن عمر يناهز 73 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والعربية والعالمية، ستظل مضيئة في تاريخ دولة الإمارات.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة على الفور، رغم أنه كان مريضًا لفترة طويلة، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد 40 يوما، فيما أفادت صحيفة "الخليج تايمز" أنه سيتم نقل الأعلام إلى نصف الصاري وستعلق الوزارات والإدارات والمؤسسات الفيدرالية والمحلية عملها اعتبارًا من يوم الجمعة.

وهذه أبرز 5 معلومات يجب معرفتها عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

ولد الشيخ خليفة عام 1948 في واحة العين الداخلية بالقرب من الحدود مع سلطنة عمان. سمي على اسم جده الأكبر - الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان ، وكان الابن الأكبر لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

عمله الوطني بدأ بتوليه الحكم، إذ تولى الشيخ خليفة منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكمًا لإمارة أبوظبي منذ 3 نوفمبر 2004. وانتُخب خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان الذي خدم من عام 1971 حتى وفاته في 2 نوفمبر 2004.

أصيب الشيخ خليفة بن زايد بجلطة عام 2014 وخضع لعملية جراحية. استمر في ممارسة مهامه وعرض أحكامًا من حين لآخر ، لكن أخيه غير الشقيق، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كان يتمتع بالسلطة ومن المرجح أن يخلفه.

كذلك يمتلك الشيخ خليفة أكبر وأغنى المشيخات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقًا لمجلة فوربس للأعمال ، فإنه يسيطر على 97.8 مليار برميل من احتياطي النفط ويدير واحدًا من أكبر صناديق الثروة.

ويرتبط اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الأكثر شهرة لارتباطه بأطول مبنى في العالم، برج خليفة في دبي، تم تغيير اسم البرج من برج دبي إلى برج خليفة في عام 2010 خلال عرض لتكريم الحاكم الراحل.