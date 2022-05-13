برلماني: القيادة السياسية تولي أهمية كبرى للعمال باعتبارهم عصب التنمية

استضاف مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإسكندرية، ندوة تثقيفية بعنوان "العمال نحو مستقبل أفضل"، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة في الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة، وتحت رعاية النائب محمد حسين الحمامي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وفي حضور النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح أمين سر اللجنة بمجلس النواب، ولفيف من القيادات العمالية والنقابية في المحافظة.

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تضمنت الندوة عددًا من المحاضرات، حيث ألقى المستشار ياسر سعيد محاضرة حول قانون العمل، بينما تناولت سميرة أبواليزيد مدير إدارة بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية كيفية إدارة الحملات الانتخابية للنقابات العمالية، وتحدث أشرف قاسم مدير عام بالتأمينات الاجتماعية في الإسكندرية عن قانون التأمينات الاجتماعية والمزايا التأمينية للعمال.

كما ألقى اللواء أسامة عصمت، محاضر بكلية الحقوق، حقوق العمال وواجباتهم، ومعايير الترقيات داخل الشركات، وتناول الأستاذ محمد شاهين شرح قانون النقابات العمالية، وتحدث عن حقوق وواجبات العمال.

وخلال الندوة، أكد النائب محمد الحمامي إن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي أهمية كبرى للعمال باعتبارهم عصب التنمية، وركيزة أساسية في مسيرة الإنتاج وبناء الجمهورية الجديدة، فالعمال هم ثروة الوطن الحقيقية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل لوطننا العزيز مصر.

وأشار إلى أن ما نشهده اليوم من تطوير مستمر ومشروعات عملاقة في كل ربوع مصر، وما يشهده العالم من طفرة هائلة في أساليب العمل والإنتاج تدفعنا للتأكيد على ضرورة التدريب المستمر ليكون عمالنا قادرين على تطوير قدراتهم من أجل مستقبل أفضل.

وأكد أن التنظيم النقابي الجديد خلال الدورة المقبلة سيعكس مبادئ الجمهورية الجديدة، ومن هنا تأتي أهمية المشاركة بإيجابية في الانتخابات العمالية المقبلة، التي تعد نموذجًا للديمقراطية الحقيقية، وذلك من أجل إفراز تنظيم نقابي يعبر عن تطلعات العمال لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وفقًا لرؤية مصر 2030.

تأتي الندوة فى ظل استعداد وزارة القوي العاملة، والمديريات التابعة لها في المحافظات، لعقد انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 خلال شهر مايو.