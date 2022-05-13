تشكيل مباراة الوداد وبترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا

أعلن كل من وليد الركراكي وسانتوس المديران الفنيان لفريقي الوداد وبترو أتليتكو، تشكيل فريقهما، للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الوداد وبترو أتليتكو، قد انتهت بين الفريقين بفوز الفريق المغربي في أنجولا بنتيجة 3/1.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:.

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: يحيى عطية الله – أمين فرحان – أشرف داري – أيوب العملود

خط الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي - أيمن الحسوني

خط الهجوم: بديع أووك - رضا الجعدي – جاي مبينزا

بينما جاء تشكيل فريق بترو أتليتكو كالتالي:.

حراسة المرمى: ويلنجتون جوميز

خط الدفاع: إيدي أفونسو – بيدرو بينتو – ميندينو – تاو كارنيرو

خط الوسط: إيتو – بيدرو ميجيل – جيردي لوبيس

خط الهجوم: جيلسون دا سيلفا - تياجو أزولو – أندرسون كروز