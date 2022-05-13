عمل بإخلاص لنصرة القضايا العربية.. السودان ينعى خليفة بن زايد رئيس الإمارات

نعى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الذي وافته المنية اليوم.

وقال الفريق البرهان في بيان النعي إن "رئيس مجلس السيادة، إذ ينعيه، إنما ينعي للشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية، قائدا فذا، ورجلاً حكيماً، أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجا يحتذى في التنمية والتطور".

وتابع "لقد كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودوليا.. وقد شهدت العلاقات السودانية الإماراتية، في عهده، تطوراً ملحوظاً، حيث إنعكس ذلك في التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات بين البلدين".

واختتم البرهان بيانه قائلا "رحم الله الفقيد وألهم آله وذويه وشعب الإمارات الصبر وحسن العزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدمت وزارة خارجية السودان أحر التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومةً وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها تنعي "عقودا من الحكمة والقيادة الرشيدة حيث ساهم الراحل في توحيد الأمة العربية في منعطفات كادت أن تعصف بالمنطقة، وكان نموذجاً متفرداً وقائداً محنكاً نهل من معين شيوخ الإمارات وآبائها المؤسسين، وبرحيله تفقد الأمتين العربية والإسلامية والشعب الإماراتي الشقيق أحد القادة العظام الذين أرسوا دعائم الأمن والاستقرار في بلاده والعالم".

وجاء في البيان السوداني "في عهده إزدهرت العلاقات السودانية الإماراتية بشكل مضطرد، وقد سار سمو الشيخ خليفة على نفس خطى مؤسس دولة الامارات والده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تطوير ونهضة الإمارات وبناء علاقات وطيدة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، متجاوزاً بالعلاقات الإطار السياسي إلى الإنساني، وامتدت أياديه في الخير والأعمال الإنسانية خارج الحدود من خلال المنظمات الخيرية وأعمال البر ومساعدة المحتاجين في معظم أنحاء العالم".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد البلاد.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وكان الراحل الشيخ خليفة بن زايد قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.