إزالة فورية لـ7 حالات بناء مخالف في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، من تنفيذ 7 حالات إزالة لمخالفات بناء علي الأراضي الزراعية، وفك شدة خشبية مخالفة، خلال حملة مكبرة لرصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق مركز بيلا.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بشأن القضاء كافة مظاهر التعديات، ومافيا البناء المخالف بنطاق مركز بيلا.

أوضح رئيس مدينة بيلا، أنه تمت إزالة فورية لـ7 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية بمساحة 10 قراريط بنطاق مركز بيلا، وفك شد خشبية مخالفة الخشبية لدور ثاني علوى لعقار داخل الحيز العمراني بقرية إبشان، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد رئيس مدينة بيلا، جارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى سواء علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.