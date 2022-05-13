إنقاذ 16 حالة من الغرق و18 طفلا تائها برأس البر

محافظة دمياط

استقبلت شواطئ مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الجمعة، المصطافين ورواد المدينة ، حيث تم تزويد الشاطئ بـ ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ خيم للإسعاف و٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ.

من جانبه قال وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة راس البر، إن المدينة استعدت لاستقبال روادها من المصطافين سواء من أبناء محافظة دمياط أو من خارج المحافظة، حيث تم تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ ١٦ حالة من الغرق كما تم تسليم ١٨ طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير.

وأوضح أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.

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