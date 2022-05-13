فرنسا تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ بالستية: تهديد للأمن العالمي

أدانت فرنسا الجمعة، "بأكبر قدر من الحزم" إطلاق كوريا الشمالية، 3 صواريخ بالستية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي أن "فرنسا لا تزال تشعر بالقلق لتكثيف التجارب البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام، الأمر الذي يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".

وقالت إن باريس "تواصل حث كوريا الشمالية على الامتثال بدون تأخير لالتزاماتها والعودة إلى طاولة المفاوضات للانخراط في عملية نزع تام وقابل للتحقق ولا رجوع فيه للأسلحة النووية"، حسب وكالة "فرانس برس".

ويوم أمس الخميس، قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى من سونان شمال العاصمة الكورية الشمالية، موضحة أنها أطلقت باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضاً ببحر اليابان،

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية عملية الإطلاق، وقال خفر سواحل اليابان إنه "أصدر تحذيرا بشأن السلامة للسفن مفاده بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو".

ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برامج أسلحتها، كثّفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية هذا العام وتجاهلت دعوات الولايات المتحدة لعقد محادثات.