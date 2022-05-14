آخر فرصة للتعديل لجدول امتحانات الترم الثاني بـ زراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس أنه على جميع الطلاب الاطلاع على الجدول المبدئي المعلن وابداء الملاحظات على الجدول بوجود تعارض مواعيد الامتحانات للطالب وذلك بتقديم التماس بشئون الطلاب من تاريخه وحتى الساعة الثانية ظهراً يوم السبت 14 مايو2022



أكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه لن يلتفت لأي التماس يقدم بعد هذا التاريخ قائلا : “التعارض في الامتحان هو تعارض امتحان مقرر مع امتحان مقرر آخر في نفس الفترة الامتحانية في نفس اليوم أما امتحان مقررين في نفس اليوم وعلى فترتين مختلفتين لا يعتبر تعارض وفق الجدول المبدئي”.

وكان وقد استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وفداً رفيع المستوى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة لتوطيد التعاون المشترك بين الجامعتين.

وشهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الأستاذ الدكتور عمر الحسينى عميد كليه الهندسه ، الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كليه الدراسات البيئية ، الدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم ، الدكتورة نجوى بدر عميد كليه الحاسبات والمعلومات ، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والأستاذ الدكتور حسام فيهم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات .

وضم وفد الجامعة الأمريكية الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعه الامريكية والأستاذ الدكتور أدهم رمضان الوكيل الأكاديمي المشارك للأبحاث وعميد شئون الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية ، والأستاذ الدكتور محمد حمزة مستشار الجامعه الامريكيه والأستاذ الدكتور لطفى جعفر عميد كليه العلوم الأساسية والهندسة بالحامعة الامريكية.

خلال اللقاء رحب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالتعاون مع الجامعه الأمريكية ، مؤكداً علي أن الجامعة الأمريكية والتى يمر علي تأسيسها 100 عام تعد وجهة تعليمية رائده فى مصر ، مرحبا بتعزيز التعاون المستدام بين الجانبين سواء في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية ، أن جامعه عين شمس تعد من أعرق الجامعات في مصر وفى المنطقه العربية أيضا .

وأضاف أن الجامعة الأمريكية تحرص علي التعاون مع الجامعات المختلفة للمساهمة في هذا المرحلة الهامة من تاريخ الدولة المصرية التى تشهد تطورا في كافة المجالات.

و خلال الاجتماع المشترك تعددت الأطروحات والمناقشات العلمية والبحثية فى بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات العلوم و الهندسية والحاسبات والمعلومات والدراسات البيئية وقطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء رؤيتهما للتعاون المشترك وكذلك تقديم عرض للخدمات التي تقدمها كلتا الجامعتين للطلاب.

وفى نهاية اللقاء قام الأستاذ الدكتور محمود المتينى بإهداء الأستاذ الدكتور أحمد دلال والوفد المرافق لسيادته كتب "قصر الزعفران" .