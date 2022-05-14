أخبار التعليم| وقف امتحانات أولى وتانية ثانوي بسبب ضعف السيرفرات شائعة.. التحقيق في تسريب اختبار اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي بالمنوفية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا منسوب إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مضمونه: قررنا عدم استكمال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي نظرا لظروف خاصة تخص السيرفرات ومشاكل الانترنت المدرسي على مستوى الجمهورية وبجميع محافظات مصر ، و نحن نتقدم بالاعتذار الشديد لجميع أولياء الأمور والطلاب.

جامعة طنطا تشارك في مبادرة تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مشاركة الجامعة في مبادرة «العمل الحر»، المُقدمة من مايكروسوفت مصر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تفعيل أنشطة التدريب على التقنيات الحديثة للبدء في العمل الحر بالجامعات المصرية.

كلية الإعلام: عقد اختبار الكفاءة المهنية لطلاب الفرقة الرابعة غدا

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد عقد اختبار الكفاءة المهنية لطلاب الفرقة الرابعة .

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 531 لجنة في سوهاج غدا

انتهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، من تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المُقرر أن تبدأ غدًا، في531 لجنة امتحانية، موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

جامعة بنها تفوز بالميداليتين الذهبية والفضية في الطائرة والقدم الشاطئية بمطروح

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن حصول منتخب الجامعة لكرة الطائرة الشاطئية "طالبات" على الميدالية الذهبية والمركز الأول، والمركز الثانى والميدالية الفضية فى خماسى كرة القدم الشاطئية "طلاب"، في منافسات مهرجان الجامعات المصرية للمتميزين رياضيا بمطروح، والذي أقيم تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة، ونظمته وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو الجارى.

التحقيق في تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن استمرار التحقيق في تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي بمدرسة أبو مشهور التجريبية بمدينة بركة السبع.