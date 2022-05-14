خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بين أبناء العم وتصيب 5 أشخاص في سوهاج

أصيب خمسة أشخاص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لوجود خلافات الجيرة القائمة فيما بين طرفي المشاجرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، مفاده وجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من:" طرف أول، كمال ت ع م - 62 سنة- عامل- مصاب كسر بعظام الجمجمة وإشتباه نزيف داخلي، نجله صلاح ك ت- 36 سنة- عامل- مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتم نقلهما لمستشفى راشد التخصصي.

وطرف ثان "أحمد ف خ م - 39 سنة- سائق- مصاب إشتباه ما بعد الارتجاج- وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، محمود ع خ م - 35 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- مصاب بكدمة بالذراع الأيمن، وشقيقه منتصر ع خ م - 27 سنة- عامل"، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.