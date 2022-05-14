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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض سعر الأرز الأبيض 500 جنيه للطن ..والكيلو بـ 13 جنيهًا للمستهلك

الأرز
الأرز

تباينت أسعار الأرز في السوق المحلية المصرية لدى تجار الجملة خلال تعاملات اليوم، السبت، حيث انخفضت أسعار الأرز الأبيض (كسر 5% – كسر 3%)، بينما استقرت أسعار الأرز الشعير بنوعيه (رفيع الحبة وعريض الحبة).

وتراجع سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، بمقدار 500 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة.

ونجحت مصر فى استنباط أصناف جديدة من الأرز أعلى فى الإنتاج من غيرها، كما أنها يطلق عليها أرز الجفاف لا تحتاج للغمر بل تعتمد على الزراعة الجافة، وأبرز هذه الأصناف هو صنف «أرز سوبر سخا 300» المسمى “الشبح” بين أوساط المزارعين، وهو أرز بلدي عريض الحبة.

وينشر “صدى البلد ” أسعار الأرز بأنواعه فى السوق المحلية، حيث استقرت أسعار الأرز الشعير”عريض الحبة” اليوم، ليسجل سعر الطن 9.200 جنيه، كما ثبتت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” ليسجل سعر الطن 9.000 جنيه.

بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض “كسر 3%” انخفاضًا في سعر الطن بنحو 500 جنيه، ليسجل سعر الطن 14.500 جنيه، كما تراجعت أسعار الأرز الأبيض “كسر 5%” ليسجل سعر الطن 14.100 جنيه، مقارنةً بسعره أمس 14.600 جنيه، أي بمقدار انخفاض 500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 13 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، ارتفاعًا، حيث صعدت عقود شهر مايو الآجلة لتداول الأرز بنسبة 0.60%، وارتفعت عقود شهر يوليو بنسبة 0.53%.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مايو 16.685 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.100 دولار، أي بنسبة 0.60%، وصعد عقد يوليو لتداول الأرز، بمقدار 0.090 دولار، ليسجل 17.000 دولار للقنطار.

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