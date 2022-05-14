لليوم الثانى ..استمرار البحث عن جثمان غريق بنها فى القليوبية

واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من البحث عن جثة الطالب يوسف محمد إبراهيم والذي لقى مصرعه غرقا في النيل بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية أثناء لعبه مع زملائه عقب خروجه من الامتحان.

استمرتجمع أهالي واسرة المتوفى على شاطئ نهر النيل فى انتظار انتشال الجثة ودفنها فى مقابر القرية.

ولقى يوسف محمد إبراهيم مصرعه غرقًا بمياه فرع دمياط في قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها أثناء الاستحمام مع أصدقائه عقب أداء الامتحان بالصف الثاني الإعدادي أمس الخميس، وتكثف قوات الإنقاذ جهودها لانتشال الجثة من المياه بمشاركة عدد من الأهالي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد تلقي بلاغًا من الأهالي بغرق طفل يدعى يوسف محمد إبراهيم 14 سنة في النيل بقرية الرملة منذ أمس الخميس.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الطالب كان بصحبة زملائه عقب خروجهم من امتحان الصف الثاني الإعدادي وتوجهوا لأحد الأماكن على النيل بقرية الرملة بغرض الاستحمام ونزلوا جميعا فغرق وخرج زملاؤه، وما زالت قوات الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على الجثة في النيل.