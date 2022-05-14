عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحان الجغرافيا بالأسئلة المقالية ورقيا

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

يؤدي الان طلاب الصف الأول الثانوي  الجزء المقالي الورقي في امتحان الجغرافيا

ومن المقرر ان يستمر زمن أداء الجزء المقالي الورقي في امتحان الجغرافيا في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي من 10:15 صباحا حتى 10:45 صباحا 

و سيؤدي طلاب  الصف الأول الثانوي باقي أسئلة امتحان الجغرافيا إلكترونيا بطريقة أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت من 11 صباحا حتى 12 ظهرا.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار أعطال دخول طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان عبر جهاز التابلت.

txt

التعليم: أعطال الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لن تتكرر

txt

التعليم: لا شكاوى من الجزء المقالي بامتحان كيمياء أولى ثانوي

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن الخطأ الفني الذي شهده امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي الخميس الماضي لن يتكرر.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي ، قد انطلقت رسميا الأربعاء الماضي ، حيث امتحان الطلاب اللغة العربية ، و تمكن 568 ألف و31 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الامتحان الإلكترونية.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة العربية (في الفترة الصباحية) 99.6%، حيث حضر اليوم الامتحان 569 ألف و955 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و350 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395 طالب/طالبة.

 بعض الملحوظات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، بعض الملحوظات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يخص الاختبارات والتي تم تصميمها بنظام اختيار من متعدد ، جاءت كما يلي :

  • تقوم الوزارة بإعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الأول والثاني الثانوي
  • يقوم الطالب بتسليم هذه الاوراق مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها
  • لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات
  • نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي سوف تكون بدرجات ولن تكون اجتياز او عدم اجتياز
  • التخلف عن الجزء الورقي من الاختبار يعتبر غياب ويكون الطالب راسب في هذه المادة

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه ليست قرارات جديدة وإنما هي لإيضاح بعض النقاط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم "عطل تقني"، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

الصف الأول الثانوى الاول الثانوي الثانوي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. 15 ألف فرصة عمل وفرها مشروعك خلال أبريل الماضي

دقيقة حدادا على وفاة رئيس الإمارات في الدورة العلمية الدولية لوزارة الأوقاف

الرئيس السيسي يتوجه الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس السيسي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

تردد القناة الوحيدة المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ