هيدي كرم تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هيدي كرم ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم ، في الصورة بإطلالة هادئة، واعتمدت ترك شعرها منسدلا علي الأكتاف، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن استغاثت الفنانة هيدي كرم، بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي، من خلال الفيديو إن هناك شخصا انشأ لها صفحة على الفيسبوك، واقترح ان يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.