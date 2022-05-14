طول الحرب الأوكرانية يبدأ في شق وحدة الغرب ضد روسيا.. معسكر يؤيد الدخول في مفاوضات جادة مع الكرملين وآخرين يفضلون التأجيل.. ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يسعون للسلام وأمريكا العكس

-ماكرون وشولتز يتزعمون جهود السلام في أوروبا

-قادة أوكرانيا ليسوا في حالة جيدة لسماع الحديث عن وقف إطلاق النار أو مفاوضات

-يرى الأوكرانيون إمكانية في إجبار القوات الروسية على الانسحاب من أراضيهم حتى القرم

اعتبرت صحيفة بوليتيكو الدولية إن الخلافات بدأت تدب بين دول حلف الناتو الغربية فيما يخص مسألة تطويل الحرب الأوكرانية التي تهاجم فيها روسيا الأخيرة، وتواصل حملتها العسكرية عليها، معتبرة إن الخلاف يدور بين معسكرين هما، أميركا وبريطانيا وأوكرانيا من جانب، وإيطاليا وألمانيا وفرنسا من جانب آخر.

تلعب العاطفة دورًا مهمًا في مسألة التفاوض ساعة الحرب، فالتفاوض على تسوية ما، أو حتى التفكير في القيام بذلك، قد يبدو خيانة للتضحية والبطولة، وخرقًا للإيمان بالموتى.. هكذا يرى القادة الأوكرانيون فورة محادثات وقف إطلاق النار التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

وفي حديثه في واشنطن ، قال دراجي إن الزعماء الغربيين يجب أن يعملوا من أجل "إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء مرة أخرى في مفاوضات ذات مصداقية".

وأضاف: "في إيطاليا وأوروبا الآن ، يريد الناس وضع حد لهذه المجازر وهذا العنف"، وتابع "هذا هو هدفنا".

قال ماكرون بالمثل في مؤتمر صحفي مع شولتز، مضيفًا أن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي "الجلوس على طاولة المفاوضات مع مشاركة كل من روسيا وأوكرانيا".

كان الزعيم الفرنسي حريصًا على عدم الحكم مسبقًا على مطالب أوكرانيا، مع ذلك، قال إن الزعماء الغربيين يجب أن"يساعدوا أوكرانيا في التفاوض بشأن الشروط التي ستحددها"، وأكد دراجي وشولتز أيضًا أنه لا يمكن أن يكون هناك شروط إملاء على الأوكرانيين.

لكن وفق بوليتيكون، فإن قادة أوكرانيا ليسوا في حالة مزاجية لسماع الحديث عن وقف إطلاق النار أو المفاوضات في هذه المرحلة - وهم قلقون من دعوة الأوروبيين للمفاوضات، حيث يعتبر المسؤولون في كييف أن تاريخ باريس وبرلين في الضغط على الدول الأصغر لتقديم تنازلات لروسيا يجعلهما مريبين.

وحول هذه النقطة، يشير الأوكرانيون إلى اتفاق السلام الذي توسط فيه الأوروبيون لإنهاء الغزو الروسي لجورجيا، بقيادة الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، وإلى اتفاقات مينسك لعام 2015 التي دفعت فرنسا وألمانيا أوكرانيا إلى التوقيع عليها على الرغم من الشروط المواتية للاتفاقيات لروسيا.

أصبح الأوكرانيون أكثر جرأة الآن أيضًا، بعد إجبار القوات الروسية على الانسحاب من كييف، لإنهم يحبطون حملة موسكو في شرق البلاد.

وعلى الرغم من أن القوات الروسية تكتسب بعض الأرض، إلا أن محاولتها للتوسع في الأراضي التي كانت تحتلها سابقًا في منطقة دونباس تعاني أيضًا من انتكاسات محرجة - بما في ذلك جزء كبير من كتيبة تم القضاء عليها كما ورد أثناء سعيها لعبور نهر سيفيرسكاي دونيتس.

مع تنامي ثقة أوكرانيا تشتمل إمدادات الأسلحة من الغرب على أسلحة أكثر حداثة، حيث توسعت أهداف الحرب في البلاد من الهدف الأكثر محدودية ، المتمثل في دفع القوات الروسية إلى المواقع التي احتلتها قبل 24 فبراير.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة بوليتيكو"القصة النهائية لأوكرانيا هي تحرير الأراضي المحتلة. وإبعاد روسيا".

وذكر الوزير الأوكرانية، إنه قد غيرت المعاناة التي ألحقتها روسيا بأوكرانيا من طريقة تفكير الأوكرانيين في النصر، مردفًا بأن ذلك الهدف الأوسع للحرب المتمثل في استعادة شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، وأجزاء من ولايتي دونيتسك ولوجانسك اللتين أعلنتا نفسها "جمهوريات مستقلة" في فبراير ، يبدو أنها تحظى بدعم لندن وواشنطن ، الذين تطورت أهدافهم الحربية أيضًا.

على الرغم من تراجع البيت الأبيض عن الملاحظات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل والتي بدت وكأنها تدل على اهتمامه بتغيير النظام في روسيا ، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ذهب إلى أبعد من الهدف المعلن سابقًا لمساعدة أوكرانيا، بأن تدافع عن نفسها.

وسبق وقال أوستن في بولندا ، بعد رحلة طويلة بالقطار من كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي : "نريد أن نرى روسيا وهي تضعف إلى درجة لا تستطيع معها القيام بالأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا" .

وأضاف أوستن: "نعتقد أنه يمكننا الفوز - يمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة والدعم المناسب".

رددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس ما يقوله الأوكرانيين وتحدثا بشكل موسع عن إخراج روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس ، وبعبارة أخرى إعادة أوكرانيا إلى حدودها قبل عام 2014.

لكن تصريحات دراجي وشولتز وماكرون تتعارض مع ما يقوله الأوكرانيون والبريطانيون والأمريكيون.

بينما يبدو أن قادة أوروبا الغربية يريدون إنهاء الحرب بسرعة وأن يعود كل شيء إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن ، فإن ما يطرحه القادة في كييف ولندن وواشنطن يبرز احتمالية نشوب صراع أطول بكثير ومشاركة غربية أكبر ، فضلا عن دخول أحدث الأسلحة للمعركة.

على عكس دراجي وشولتز وماكرون ، فهم لا يرون سببًا وجيهًا للتفاوض، على الأقل في هذه المرحلة.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة "لا شيء مستحيل ، على ما أظن ، لكني لا أستطيع أن أرى في المنظور كيف يمكننا إعادة العلاقات مع بوتين الآن".

واعتبر جونسون إن محاولة إعادة ذلك ، سيكون مجرد تكرار للخطأ الذي ارتكب في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بالقوة ودون حق، معتبرًا إن هذه هي رسالته الأساسية وأنه لا يمكنه الوثوق ببوتين أو الإلتزام بأي صفقة وأنه سيعيد تجميع صفوفه ويعيد تسليح نفسه ويكرر العدوان.

يتماشى هذا أيضًا مع تفكير الأوكرانيين ، الذين يخشون أن تكون أي عروض روسية للتخفيف والتفاوض حول الصراع تهدف فقط إلى التلاعب بحلفاء كييف وتقسيمهم.

قد يكون الأمر كذلك، ولكن حتى بدون أي مناورة من قبل الكرملين ، فإن الخلافات حول أهداف الحلفاء الحربية آخذة في الظهور.

