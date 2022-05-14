سعفان: صرف 3.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في السويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 3358 عاملاً غير منتظم مسجلاً بإجمالى 3 ملايين و358 ألف جنيه، فضلا عن صرف 40 ألف جنيه لـ 9 عمال على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.

وقال الوزير إن المديرية قامت بتعيين 553 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 19 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 731 باحثا عن عمل، منهم 21 " قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 280 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

من جانبه، أوضح حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 78 شكوى فردية، تمت تسوية 24 شكوى منها ودياً، وتحويل 18 منها للمحكمة العمالية، و36 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، واستلام ترخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص آخر.

وقال مدير المديرية إنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 159 منشأة، وتم تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 11 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 16 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضر منشأة مخالفة.