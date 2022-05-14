سلطان عمان يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

تقدم سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بالتهنئة إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وقال البيان الصادر عن سلطنة عمان: "السُّلطان هيثم بن طارق، يبعث برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ محمدبن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات".

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

حضر الاجتماع ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان و الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.