ميار شريف تواصل التألق وتتأهل لنهائي بطولة كارلسروه للتنس بألمانيا

واصلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس، تألقها بعد أن تأهلت إلى نهائي بطولة مولي كارلسروه، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو الجاري.

واستطاعت البطلة المصرية، حجز مقعدا في النهائي بعد الفوز على المجرية أنا بوندار المصنفة 69 عالميا بمجموعتين دون رد 6-2 ، 6-2.

وكانت ميار المصنفة رقم 62 عالميا تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على المجرية بانا اودفاردي بمجموعتين دون رد جاءت نتائجها : 6-4 , 7-6.

وكانت اللاعبة تأهلت إلى دور الثمانية بعد فوزها على المصنفة ال 125 عالميًا البرازيلية لورا بيجوسي بنتيجة مجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 22 دقيقة.

وبدأت ميار مشوارها في بطولة كارلسروه بالفوز على الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة مجموعتين دون رد في دور ال 32، قبل أن تواصل انتصاراتها وتفوز على بطلة البرازيل بنتيجة 2–0 وتتأهل لدور الثمانية.