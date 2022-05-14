بالأبيض.. أسما إبراهيم تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتألقت أسما إبراهيم بفستان أنيق باللون الأبيض واعتمدت مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وقدمت الإعلامية أسما إبراهيم حلقات خاصة في رمضان المنقضي من برنامجها "حبر سري" الذي يعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس"، وذلك بعد نجاحه الكبير الذي حققه الفترة الأخيرة.



برنامج "حبر سري"، يذاع خلال الفترة الحالية في الحادية عشر مساء، يومي الخميس والجمعة ، على القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.

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