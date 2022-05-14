محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى إسنا

أجرى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، جولة تفقدية بمركز ومدينة اسنا تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقري المركز .



بدأت جولة المحافظ بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تفقد محطة رفع الحميدات شرق ومحطة رفع قرية الدير الفرعية واطلع علي نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقري المبادرة بإسنا، ووجه بإنجاز العمل بالمشروعات وتسليمها طبقاً للتوقيتات الزمنية المقررة لها .



وقالت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ان مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقري مدينة اسنا ضمن مبادرة " حياة كريمة " تم الانتهاء من نسبة كبيرة من تنفيذها مشيرة الي ان محطة رفع قرية الحميدات شرق والتي ستعمل بطاقة 15 / 25 الف متر مكعب في اليوم تم انجاز العمل بها وانهاء 22 كيلو من شبكات الانحدار بنسبة 95 % وجاري التنسيق لعمل الوصلات المنزلية للأهالي وتبلغ تكلفة المحطة 88 مليون جنيه وتخدم قرية الحميدات وتوابعها بما يعادل 12 الف و 935 نسمة هم سكان الحميدات شرق وتوابعها ومن المقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل .



وخلال الجولة تابع المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية الدير حيث يتم انشاء عدد 2 محطة رفع ( رئيسية – فرعية ) بالقرية التي يتجاوز عدد سكانها 63 الف نسمة .



واستمع المحافظ لشرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حول أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الدير حيث أشارت إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى للقرية، والذى تم البدء فى تنفيذه مطلع شهر يوليو 2021 من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويتضمن المشروع إقامة محطتى رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطى طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثانى من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول 63 كم.



وقالت حماد انه تم بدء الاعمال في محطات الرفع الرئيسية والفرعية يناير الماضي وبلغت نسب التنفيذ للمحطة الفرعية بالدير 60 % وشبكة التوابع علي المحطة الفرعية 34 % وجاري الاستعداد لبدء تنفيذ المحطة الرئيسية بالدير وسيتم صرف محطات الحميدات والدير وقري شرق اسنا علي محطة معالجة الحلة والدير مشيرة الي ان التكلفة الاجمالية لتغطية قري شرق اسنا بالكامل بمرفق الصرف الصحي تبلغ نحو 750 مليون جنيه .



استكمل المحافظ جولته بتفقد مركز شباب الحميدات شرق والمقام علي مساحة تبلغ نحو 2000 متر تضم مبني المركز والغرف الملحقة به وبها صالات العاب وغرف ادارية ودورات مياه بالاضافة الي الملعب الخماسي حيث تم الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية للمركز بالكامل بنسبة 98 % استعداداً لفرشه وتجهيزه بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 5 مليون جنيه .



كما اطلع المحافظ علي نسب تنفيذ مشروع إحلال وتجديد وحدات التضامن الاجتماعى بالقرى المستهدفة ضمن خطة اعادة وتأهيل هذه الوحدات لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.



رافق المحافظ في جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة اسنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة ومسئوولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والشركات المنفذة لمشروعات المبادرة بإسنا .

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