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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ملابس غريبة.. طلاب إعلام القاهرة يثيرون الجدل

صدى البلد

حالة من الجدل أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار مجموعة من الصور لعدد من طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة القاهرة يرتدون ملابس غريبة وغير لائقة.

في سابقة تاريخية بالكلية.. اختبار للكفاءة المهنية لطلاب إعلام القاهرة

ملابس غير لائقه

وأظهرت الصور طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة القاهرة يرتدون ملابس أشبه بأزياء الحفلات التنكرية، فمنهم من ظهر بدون ملابس في الجزء العلوي من وأظهرت الصور طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة القاهرة يرتدون ملابس أشبه بأزياء الحفلات التنكرية، فمنهم من ظهر بدون ملابس في الجزء العلوي من جسده ومنهن من ظهرن بملابس مفتوحة بشكل كبير.

لمعرفة تحرك الجامعة تجاه هذه الفاعلية شاهد الفيديوجراف التالي:

مواقع التواصل الاجتماعي كلية الاعلام بجامعة القاهرة طلاب وطالبات كلية الإعلام الحفلات التنكرية كلية الإعلام إعلام القاهرة الدكتور هويدا مصطفى هويدا مصطفى

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