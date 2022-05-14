ملابس غريبة.. طلاب إعلام القاهرة يثيرون الجدل

حالة من الجدل أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار مجموعة من الصور لعدد من طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة القاهرة يرتدون ملابس غريبة وغير لائقة.

ملابس غير لائقه

وأظهرت الصور طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة القاهرة يرتدون ملابس أشبه بأزياء الحفلات التنكرية، فمنهم من ظهر بدون ملابس في الجزء العلوي من وأظهرت الصور طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة القاهرة يرتدون ملابس أشبه بأزياء الحفلات التنكرية، فمنهم من ظهر بدون ملابس في الجزء العلوي من جسده ومنهن من ظهرن بملابس مفتوحة بشكل كبير.

لمعرفة تحرك الجامعة تجاه هذه الفاعلية شاهد الفيديوجراف التالي: