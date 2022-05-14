العراق.. قوات كردية مسلحة تسيطر على بعض آبار النفط الحكومية

قالت شركة نفط الشمال المملوكة لحكومة العراق السبت، إن قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.

وأضافت الشركة في بيان أن القوة المسلحة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم الكردي، وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل باي حسن التابع لشركة نفط الشمال.

ولم يوضح البيان العراقي متى جاءت القوة أو ما إذا كانت باقية هناك.

على جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثل العراق بمنظمة أوبك محمد سعدون قوله اليوم السبت، إن المنظمة وافقت على زيادة إنتاج النفط بالبلاد إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءا من يونيو.

وأضاف سعدون أن هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بواقع 50 ألف برميل يوميا عن كل شهر.

وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم 11 مايو، أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل/نيسان، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق أوبك+ لذلك الشهر.