الداخلية: صاحبة واقعة الجاردات ليست معلمة وتقدم الدروس الخصوصية دون تصريح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام "مدرسة" بتقديم دروس خصوصية تحت حراسة عدد من الحراس الشخصيين (جاردات).

وبالفحص تبين أنها حاصلة على بكالوريوس من الأهرام بالجيزة ولا تعمل بأى مدرسة حكومية أو خاصة، وتقوم بتقديم الدروس الخصوصية دون تصريح من الجهات المعنية ببعض المراكز التعليمية غير المصرح بها، وقيامها بتنظيم عرض تعليمى مسرحى بحضور 300 طالب بأحد المسارح في الأزبكية بالقاهرة، وإستعانت خلاله بعدد من الحراس الشخصيين.

وعقب تداول الواقعة إعلامياً قامت بالإختباء بمسكن والدها في الطالبية بالجيزة، كما أمكن تحديد المشاركين فى إرتكاب الواقعة وهم 7 أشخاص من بينهم زوجها والجاردات المرافقين لها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتنظيم العرض المسرحى بدون تصريح، وأن الغرض من الإستعانة بالحراس الشخصيين لتنظيم العرض وتأمين الطلاب نظراً لكثافتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.