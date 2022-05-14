لعنة الميرنجي تطارد محمد صلاح| هل يلحق أبو مكة بـ "نهائي الثأر" أمام ريال مدريد ؟

خرج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مصابًا خلال الشوط الأول في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريقي ليفربول وتشيلسي.

واحتل مشهد خروج محمد صلاح من الملعب واجهات الأخبار، حيث أثار القلق بشان مشاركته أمام ريال مدريد في النهائي الأهم على الإطلاق أمام ريال مدريد لتحديد الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا، في باريس.

تشخيص إصابة صلاح

حسب شبكة "بي إن سبورتس" في قنواتها الإنجليزية، فأن مصادر في ليفربول أكدت أن محمد صلاح يُعاني من التهاب في الفخذ.

وذكر مراسل الشبكة أن خروج محمد صلاح كان إجراء احترازيا حذر، حيث أنه لا يمكن المخاطرة في مثل تلك الأنواع من الإصابات، ما قد لا يلغي فرصه في اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

صلاح ولعنة النهائيات

وترافق محمد صلاح لعنة دائمة في المباريات النهائية حيث لم يوفق في التسجيل في المباريات النهائية على المستوى الدولي ومع ليفربول سوى هدف وحيد من ضربة جزاء.

وخسر محمد صلاح نهائي أمم إفريقيا 2017، و 2021 مع منتخب مصر ولم يستطيع التسجيل في كلتا المبارتان.

وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد 2018 وخرج مصابًا قبل أن يتمكن من التسجيل.

وفاز بنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام توتنهام 2020 وسجل هدفًا من ضربة جزاء.

وشارك محمد صلاح في نهائيات، السوبر الأوروبي ولم يسجل ونهائي مونديال الأندية ولم يسجل ونهائي كأس الرابطة ولم يسجل ونهائي كأس الاتحاد ولم يسجل وغادر مصابًا.

سيناريو مقلق

وتخشى جماهير ليفربول تاثير الإصابة على محمد صلاح قبل خطوات من انتهاء الموسم الكروي بانجلترا مع بقاء أمل المنافسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي حتى المباراة الأخيرة.

من جانب آخر فإن سيناريو مباراة ليفربول وريال مدريد 2018 التي غاب عنها صلاح بعد 20 دقيقة تمثل هاجسًا لدى محبي ليفربول الذي يعقدون الآمال في محمد صلاح من أجل الثأر من الميرنجي والفوز بالبطولة.

ولم تتحدد بعد مدة غياب محمد صلاح رسميًا، لكن في مثل هذه الإصابات المُشخصة بالتهابات فإن مدة الغياب لا تتجاوز أيام على الأكثر.