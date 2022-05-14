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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خضع لعملية جراحية.. تسريب صوتي يكشف حقيقة إصابة بوتين بسرطان الدم

بوتين
بوتين

كشف حكم الأقلية الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مريض للغاية ومصاب بسرطان الدم، وتم التوصل إلى هذه المعلومات عبر أشخاص على صلة وثيقة بالزعيم الروسي.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، تم تسجيل الأوليغارشية التي لم تذكر اسمها وهي تناقش صحة بوتين مع صاحب رأسمال غربي في منتصف مارس في تسجيل حصلت عليه مجلة “نيو لاينز” الأمريكية.

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تأتي الادعاءات الجديدة وسط مخاوف صحية متزايدة بشأن زعيم الكرملين الذي بدا ضعيفًا في المناسبات العامة بما في ذلك احتفالات يوم النصر الأسبوع الماضي بينما تم تداول مقاطع فيديو تظهر الرئيس بوتين يرتجف بدون توقف.

وصرح الكرملين علانية بأن السيد بوتين لائق وبصحة جيدة، لكن احتياطاته الصارمة أثناء الوباء واستخدام طاولة طويلة للقاء قادة سياسيين آخرين عززت الشائعات.

ويقول الأوليغارش الروسي في التسجيل إن بوتين خضع لعملية جراحية على ظهره مرتبطة بسرطان الدم قبل وقت قصير من إصدار الأمر بغزو أوكرانيا، التي وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة، ويضيف أن الرئيس قد أصيب بالجنون.

وتابعت التسريبات أن هناك إحباطًا عميقًا في موسكو بشأن الوضع الاقتصادي، ويبدو أنه يتحدث نيابة عن الأوليغارشية الأخرى، وكان قد احتفظ رجل الأعمال الغربي باسم الأوليغارشية مجهولاً لحمايته، بعد أن سجل المحادثة دون إذنه ، وفقًا لمجلة “نيو لاينز” .

واجه فلاديمير بوتين تدقيقا مكثفا بعد لقاء مسجل بالفيديو بينه ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ، أظهر زعيم الكرملين وهو يمسك بطاولته بإحكام طوال فترة الجلوس ، دون أن يتركه طوال مقطع الفيديو الذي مدته 12 دقيقة. 

وفي اللقطات التي نشرها الكرملين، يحرك بوتين قدميه لأعلى ولأسفل، ويبدو مضطربًا ومتوترًا، ويصفى حلقه عدة مرات أثناء الاستماع إلى الوزير، الذي قيل إنه أصيب بنوبة قلبية مؤخرًا عن عمر يناهز 66 عامًا.

وكان قد زعم السير ريتشارد ديرلوف، والبروفيسور جويثيان برينز مستشار الناتو سابقًا، أن بوتين يظهر عليه علامات اضطراب الجهاز العصبي التدريجي.

فيما كشفت شركة “نيو لاينز” أنه تم إخبار الضباط في جهاز الأمن الفيدرالي، ووكالة الأمن الروسية الرئيسية، بعدم التكهن بصحة بوتين، وقال كريستو غروزيف، رئيس المحققين الروس في “بلينجيكات”، مجموعة الصحافة الاستقصائية ، إنه تم إرسال مذكرة إلى زعماء المنطقة تخبرهم بتجاهل التكهنات بأن الرئيس أمامه شهور ليعيشها.

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