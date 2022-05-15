أديب عن احتفال مؤمن زكريا مع لاعبي ليفربول: لفتة من صلاح أهم من الكأس

هنأ الإعلامي عمرو أديب مشجعي ليفربول، بمناسبة الفوز بالكأس، معقباً: "كان أملنا إن الانجازات تستمر، وانهم ياخدوا أيضاً بطولة أبطال أوروبا يوم 28 القادم .. ولكن هناك عاق قد يقف أمام هذا الحلم العظيم".

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "خلينا نوريكوا فيديو عظيم ومؤثر جداً .. والذي يعرض كابتن نادي الأهلي العظيم مؤمن زكريا وهو بيحتفل مع ليفربول بالكأس".

وتابع الإعلامي: "ديه لفتة من محمد صلاح لـ مؤمن زكريا انهاردة .. واللفتة ديه أهم من الكأس نفسه".