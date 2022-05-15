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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ثاني أكبر مدينة.. أوكرانيا: القوات الروسية تنسحب من خاركيف

صدى البلد

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية انسحبت من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وكان الروس قد أمضوا أسابيع في إطلاق العنان لقواتهم في خاركيف، وهي مدينة يقطنها أكثر من 1.4 مليون نسمة في الجزء الشمالي الشرقي من أوكرانيا. لكنهم الآن يصعدون هجماتهم في مقاطعة دونيتسك الشرقية. بحسب "ديلي نيوز".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "أوكرانيا تدخل مرحلة جديد - طويلة الأجل - من الحرب.

ومع مغادرة الروس خاركيف، دخل الجمهوريون الأمريكيون إلى كييف. واجتمعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بقيادة زعيم الأقلية ميتش ماكونيل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة. وكان حاضراً أيضا السناتور سوزان كولينز من ولاية مين وجون باراسو من وايومنج وجون كورنين من تكساس.

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وجاءت الزيارة بعد أن منع راند بول، زميل ماكونيل من ولاية كنتاكي، 40 مليار دولار إضافية من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا حتى الأسبوع المقبل.

ووصف زيلينسكي زيارة أعضاء مجلس الشيوخ على إنستغرام بأنها "إشارة قوية على دعم الحزبين لأوكرانيا من الكونجرس الأمريكي والشعب الأمريكي".

وقال زيلينسكي خلال كلمته الليلية المصورة إن الزيارة أظهرت "العلاقة القوية بين الشعبين الأوكراني والأمريكي. ناقشنا مختلف مجالات الدعم لبلدنا، بما في ذلك الدفاع والتمويل، فضلا عن تعزيز العقوبات ضد روسيا".

أوكرانيا خاركيف القوات الروسية دونيتسك زيلينسكي

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