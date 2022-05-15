اليوم... لجنة التعليم بالنواب تبدأ جولاتها الميدانية بعدد من المؤسسات التربوية والتعليمية بالإسكندرية

تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، جولاتها الميدانية بعدد من المؤسسات التربوية والتعليمية بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد الحمامي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إنه من المقرر أن يتفقد الوفد جامعة الإسكندرية، والمستشفيات الجامعية، والمعاهد والمدارس القومية، ومدارس المتفوقين "Stem"، والجامعة المصرية اليابانية، ومدينة الأبحاث العلمية، ومكتبة الإسكندرية.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابى للجان النوعية بمجلس النواب، لمتابعة أداء المسشتفيات التعليمية والجامعات والمدارس، والجهات المختصة لجنة التعليم بمتابعة أدائها وتقديمها الخدمات للجمهور، فضلاً عن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة داخل تلك المؤسسات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وقد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدًا من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المدارس والجامعات، والمستشفيات، وعددا من المؤسسات التربوية والتعليمية بالمحافظة، وذلك في حضور النائب محمد حسين الحمامي عضو مجلس النواب، والنائب رزق راغب ضيف الله.

ورحب المحافظ بأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على أرض الإسكندرية، مشيراً إلى أن ملف التعليم من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا خاصة، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على توفير كامل الدعم للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والحرص على تخصيص الأراضي لبناء المدارس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وذلك في إطار حل مشكلة التكدس والكثافات التي تعاني منها بعض المدارس بالمحافظة.

يضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والدكتورة ياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة.

كما يشارك في الزيارة الميدانية النواب: حسام المندوه الحسيني، صبورة السيد، نسرين عمر، ليلى أبو إسماعيل، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، وأمين اللجنة، رمضان راضي.